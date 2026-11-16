В Брюсселе министры иностранных дел всех 27 государств Европейского союза поддержали продвижение предложения о соглашении с Сирией. Оно должно открыть путь к более активной торговле и более тесным политическим связям, сообщает The National.

Проект соглашения 2008 года

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский союз стремится существенно обновить отношения с Сирией. По ее словам, блок может подписать текст соглашения об ассоциации, подготовленный в 2008 году при правлении Башара Асада, а затем провести переговоры о его модернизации.

Каллас отметила, что Сирии нужны инвестиции и успешный переходный период. Целью инициативы она назвала создание рамок для торговли, политического диалога и более тесного сотрудничества между Европой и Сирией. По ее словам, стабильная Сирия отвечает интересам Европы.

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Инвестиции и возвращение беженцев

Европейские чиновники назвали среди приоритетов стабильность, торговлю и возвращение сирийских беженцев в Сирию. Каллас, посетившая Дамаск в сентябре, сказала, что для возвращения людей необходимы соответствующие условия, а стране нужна значительная поддержка для восстановления после гражданской войны.

Комиссар ЕС по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица на этой неделе должна посетить Дамаск, где запланирован Форум координации партнерства с Сирией. Параллельно в Иордании готовят инвестиционную конференцию: правительство страны планирует представить проекты общей стоимостью 15 млрд долларов в сферах портовой инфраструктуры, автомобильных дорог, железных дорог и логистических центров.

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