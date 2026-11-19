В Брюсселе, Бельгия, Европейский союз подтвердил неизменную поддержку Международного уголовного суда, назвав его фундаментальной частью международного порядка, основанного на правилах. Об этом на брифинге заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, сообщает Anadolu Agency.

Позиция Европейского союза

По словам Виганда, ЕС поддерживает международное правосудие и глобальный порядок, основанный на правилах. Он отметил, что Европейский союз и его государства-члены в совокупности являются крупнейшим финансовым донором системы ООН, а также поддерживают программу реформ генерального секретаря организации.

Представитель подчеркнул, что МУС является фундаментальной частью этого порядка.

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Декларация лидеров

Комментарий Виганда прозвучал после совместной декларации о мире, которую президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ — государства-агрессора — Владимир Путин обнародовали по итогам 90-минутной трехсторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае.

В декларации лидеры подчеркнули важность согласия государств и уважения к иммунитету государственных должностных лиц. Они также заявили, что Международный уголовный суд не должен злоупотреблять своей юрисдикцией.

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