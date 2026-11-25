Европейский Союз планирует усилить безопасность на своих восточных границах, в частности посредством создания сил быстрого реагирования, развития средств противодействия дронам и более жёстких визовых ограничений. Об этом 25 ноября в Европарламенте заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, сообщает Anadolu Agency.

Силы реагирования и защита от дронов

По словам Бруннера, угрозы в виде инструментализированной миграции, дронов, кибератак и саботажа больше не являются единичными случаями. Более 600 сотрудников Frontex уже работают вместе с национальными пограничниками на участке от Финляндии до Болгарии.

Предлагаемые силы быстрого реагирования могут развёртываться по запросу государств-членов ЕС. Европейский Союз также планирует в ближайшее время запустить центр передового опыта по противодействию дронам и провести масштабные учения по противодействию дронам в Балтийском регионе.

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Финансирование и визовые ограничения

Бруннер сообщил, что для пограничного наблюдения и мер противодействия дронам уже доступно около 500 млн евро. Ещё 50 млн евро объявлены для ускорения создания Болгарией и Румынией центра морской безопасности в Чёрном море.

ЕС также обновил рекомендации для заявителей на визы из Российской Федерации, государства-агрессора, потребовав дополнительные документы. По словам Бруннера, государства-члены получат больше инструментов для выявления российских участников войны против Украины и введения ограничений в отношении них. В начале следующего года пересмотр Визового кодекса ЕС должен ввести целевые ограничения для граждан «враждебных третьих стран».

По данным Бруннера, новая система въезда-выезда ЕС к ноябрю зарегистрировала 250 млн въездов и выездов. Она остановила почти 85 тыс. человек с поддельными или некорректными документами и не допустила въезд более 70 тыс. человек, определённых как угрозы безопасности.

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