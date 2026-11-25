В Брюсселе, Бельгия, Европейская комиссия представила Quantum Act — рамочный акт для развития квантовых технологий в ЕС, который предусматривает ограничение доступа китайских компаний к государственным закупкам в этой сфере. Тендеры на поставку квантовых компьютеров, симуляторов и систем медицинской визуализации будут открыты для стран, присоединившихся к Соглашению Всемирной торговой организации о государственных закупках. Китай не является его участником, сообщает South China Morning Post.

Доступ для США и ограничения для Китая

Американские компании смогут участвовать в закупках оборудования для квантовых технологий. В то же время чиновники ЕС отметили, что квантовые технологии имеют значение для безопасности, поэтому в отдельных случаях закупки могут дополнительно ограничиваться по соображениям безопасности.

Гонконг остается отдельным участником Соглашения ВТО о государственных закупках. Однако чиновники ЕС заявили, что компании, находящиеся под китайским контролем и работающие из Гонконга, также могут быть исключены из тендеров на основании положений о безопасности.

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Инвестиции и технологическая автономия

Quantum Act должен преобразовать европейские научные разработки в коммерческие продукты и услуги. Документ направлен на поддержку исследований и промышленных мощностей ЕС, привлечение инвестиций, укрепление цепочек поставок и защиту критической инфраструктуры от угроз, связанных с квантовыми технологиями.

Одновременно Брюссель представил план суверенного технологического фонда, который, как ожидается, достигнет 50 млрд евро и привлечет еще сотни миллиардов евро частных инвестиций. Еврокомиссия стремится сократить отток стартапов и исследователей за пределы ЕС для масштабирования и коммерциализации их разработок.

По данным Еврокомиссии, в ЕС расположены 32% мировых компаний в сфере квантовых технологий, в США — 25%, в Китае — 5%. В то же время доля ЕС в квантовых патентах составляет 6%, тогда как у США — 23%, а у Китая — 46%.

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