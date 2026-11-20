В Брюсселе, Бельгия, страны ЕС и Европейский парламент договорились обновить правила раскрытия информации об устойчивом финансировании. Новые условия могут открыть крупным нефтяным и газовым компаниям путь к финансированию в категории переходных инвестиций, сообщает Politico.

Условия переходной категории

Согласно окончательной договоренности, с которой ознакомилось издание, компании должны направлять не менее одной пятой капитальных расходов на экологически устойчивые виды деятельности, определенные таксономией ЕС по устойчивым инвестициям. Эти расходы должны существенно увеличиваться со временем, а их объем будут измерять ежегодно.

В правилах отдельно указано, что рост зеленых инвестиций не может быть лишь формальным или незначительным. Еврокомиссия должна пересмотреть порог в 20% капитальных расходов через пять лет.

Компании также должны подготовить согласованный с Парижским климатическим соглашением план сокращения части своих выбросов. В то же время такой план не обязан охватывать выбросы, возникающие при использовании проданных нефти и газа, хотя они составляют наибольшую долю выбросов нефтяных и газовых компаний.

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Позиции институтов

Еврокомиссия ранее предлагала полностью исключить компании, связанные с ископаемым топливом, из новой переходной категории. Государства-члены настаивали на возможности включать нефтяные компании, имеющие более экологичные цели.

В октябре Европарламент поддержал более жесткий подход: нефтяные и газовые компании предлагалось допускать к категории только при условии, что в течение трех лет они будут инвестировать в зеленые проекты больше, чем в новые нефтегазовые. Франция и Италия, по данным издания, считали эту позицию неприемлемой.

По капитальным расходам за 2025 год французская TotalEnergies и испанская Repsol могут соответствовать новым критериям. Исполнительный директор неправительственной организации Eurosif Александра Палинска заявила, что согласованные критерии не позволяют отличить компании, действительно меняющие бизнес-модель, от тех, которые осуществляют единичные зеленые инвестиции.

В тот же день ЕС также согласился на два года отсрочить правила, касающиеся выбросов метана для компаний, работающих с ископаемым топливом.

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