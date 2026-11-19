Совет Европейского союза и Европейский парламент предварительно договорились на два года отложить требования к импортёрам сырой нефти, природного газа и угля в отношении мониторинга, отчётности и верификации метана. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Новые сроки для импортёров

Согласно предварительному соглашению, требования должны начать действовать 1 января 2029 года вместо 1 января 2027 года. Отдельное требование к импортёрам и производителям в ЕС отчитываться о метановой интенсивности поставок также отложат на два года — до 5 августа 2030 года.

Двухлетняя отсрочка стала компромиссом между правительствами стран ЕС, которые поддерживали перенос на один год, и Европарламентом, добивавшимся трёхлетней отсрочки. В октябре Еврокомиссия предложила отложить введение правил на год из-за опасений относительно энергоснабжения и цен на топливо после сбоев, вызванных войной в Иране.

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Пересмотр выполнения правил

Министр климата, энергетики и окружающей среды Ирландии Дарраг О’Брайен заявил, что договорённость должна обеспечить прагматичный баланс между давлением на энергетический рынок и сохранением лидерства ЕС в сокращении выбросов метана.

США, крупнейший поставщик сжиженного природного газа в Европу, и отраслевые энергетические группы ранее предупреждали, что требования могут поставить поставки под угрозу. Регламент ЕС, вступивший в силу в августе 2024 года, должен сделать более прозрачными выбросы метана, связанные с ископаемым топливом, произведённым в блоке или импортируемым в него.

Еврокомиссия должна пересмотреть выполнение правил до начала 2028 года, а затем — каждые пять лет. Предварительное соглашение ещё должны формально одобрить Совет ЕС и Европарламент, после чего изменения могут быть опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступить в силу.

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