В Брюсселе, Бельгия, Европейский Союз применяет таможенные и климатические механизмы для защиты европейской сталелитейной промышленности от более дешёвого импорта из Китая, а Европарламент параллельно обсуждает законодательство для стимулирования спроса на «зелёную» сталь. Об этом сообщает Tagesschau.

ЕС ранее установил квоты на беспошлинный ввоз стали. Для объёмов, превышающих эти квоты, действуют повышенные пошлины. Кроме того, Евросоюз усилил механизм трансграничной углеродной корректировки CBAM, который применяется, в частности, к стали.

Потери отрасли и китайские субсидии

Нидерландский депутат Европарламента Дирк Готинк заявил, что ситуация в сталелитейной отрасли Европы является «чрезвычайно тревожной». По его словам, с 2018 года в Европе утрачено более 30 млн тонн производственных мощностей по выплавке стали и около 30 тыс. рабочих мест.

Готинк также утверждает, что китайские сталелитейные компании получают почти в 15 раз больше субсидий, чем сопоставимые производители в других регионах, в том числе в Европе. Как отмечает Tagesschau, Китай производит больше стали, чем нужно мировому рынку, что оказывает давление на цены и усложняет конкуренцию для европейских предприятий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Депутат Европарламента от «зелёных» Анна Каваццини заявила, что в последние месяцы импорт стали сократился. По её мнению, это предоставило европейским производителям дополнительное пространство для работы.

Ставка на «зелёную» сталь

В Брюсселе обсуждается Industrial Accelerator Act — один из крупных законодательных проектов, предусматривающий приоритет для европейских компаний в государственных закупках и использовании средств налогоплательщиков. Ожидается, что это поддержит производителей «зелёной» стали, которая полезна для защиты климата, но пока не выдерживает ценовой конкуренции с дешёвой китайской продукцией.

Депутат Европарламента от Социал-демократической партии Германии Йенс Гайер подчеркнул, что дорогостоящие инвестиции в установки прямого восстановления и использование «зелёного» водорода будут иметь смысл только при наличии рынка сбыта для такой стали.

Заместитель председателя профсоюза IG Metall Юрген Кернер обратил внимание, что китайская сталь может попадать в ЕС в составе других компонентов. В Европарламенте обсуждают требования к процессам плавки и литья, чтобы определять происхождение металла. Кернер также призвал обеспечить промышленности в Европе доступную и предсказуемую стоимость энергии.

Читай нас в