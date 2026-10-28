Европейский союз убрал формулировку о начале переговоров по ассоциированному членству Канады из проекта совместного заявления, которое планируют опубликовать после саммита ЕС—Канада в Монреале. Вместо этого документ предлагает к саммиту 2027 года определить формат «всё более тесной ассоциации» Канады с ЕС без полного членства, сообщает The Guardian.

Изменённая формулировка

В проекте коммюнике указано, что стороны будут работать над определением концепции всё более тесной ассоциации Канады с ЕС. Она должна отражать сотрудничество для достижения общих целей в сферах благосостояния, экономической безопасности и стратегической автономии.

Саммит в Монреале должен состояться в четверг и пятницу. По данным издания, предыдущая версия заявления как минимум дважды содержала упоминания о Канаде как об «ассоциированном члене» и предусматривала, что определение этого термина потребует ещё года.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре заявила, что ЕС рассмотрит возможность ассоциированного членства для Канады. Это предложение стало неожиданностью для многих столиц государств ЕС и вызвало политические и юридические возражения.

Возражения государств-членов

Дипломаты поднимали вопрос о практическом содержании статуса, не имеющего определения в действующих договорах ЕС. В частности, речь шла о возможном участии Канады в Европейском совете, законодательных органах или процессах принятия решений без права голоса.

Как пишет The Guardian, на встрече послов ЕС в понедельник государства-члены искали дипломатический способ отказаться от термина «ассоциированное членство». Германия предложила формулировку о всё более тесной ассоциации Канады с ЕС. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что важнее названия формата его влияние на жизнь канадцев, а саммит должен начать дальнейшие формальные переговоры.

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