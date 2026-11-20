Европейский Союз предлагает ввести правила Made in Europe, согласно которым компании должны будут использовать определенную долю произведенных в Европе компонентов, чтобы получить доступ к субсидиям ЕС или продавать продукцию правительствам и учреждениям блока. Инициатива может осложнить Великобритании сочетание сближения с ЕС и привлечения необходимых инвестиций из Китая.

Условия для компаний

Как сообщает The Japan Times, предложенная схема будет устанавливать требования к доле европейских компонентов для компаний, претендующих на субсидии или желающих поставлять товары государственным органам и агентствам Евросоюза.

Материал отмечает, что после выхода из ЕС Великобритания стремилась проводить самостоятельную торговую политику и заключать соглашения с партнерами по всему миру, не будучи обязанной следовать политике, определяемой в Брюсселе.

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Выбор для Лондона

Нынешние и бывшие советники британского правительства по вопросам политики считают, что более сложная геополитическая ситуация и усиление протекционизма в Европе вынуждают Лондон выбирать между более тесными связями с европейскими соседями и необходимыми инвестициями из Китая.

На фотографии, сопровождающей материал, в британском Джиллингеме в автосалоне Stoner Motor Company демонстрируются модели китайского автопроизводителя Chery Omoda 5 и Chery Omoda E5.

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