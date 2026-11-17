Европейский Союз внес палестинский медиаканал Gaza Now и его основателя Мустафу Моина Айяша в санкционный список за участие в финансировании ХАМАС путем сбора пожертвований, в том числе в криптовалюте. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Gaza Now базируется в Газе и ведет каналы в Telegram, Facebook и X. Медиаканал называет себя крупнейшей независимой медиасетью. Ранее санкции против него и Айяша уже ввели США и Великобритания.

Данные из жалобы ФБР

В 35-страничной уголовной жалобе ФБР, поданной в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, Gaza Now прямо назван компанией, связанной с ХАМАС. Документ касается дела натурализованного гражданина США Реды Мазена Риды Сабасси, которого подозревают в схеме перевода гуманитарных пожертвований ХАМАС через благотворительную организацию Ikram – The Arab Charity Foundation Inc.

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По данным ФБР, сборщик средств в США привлек для Gaza Now примерно 511 тысяч долларов, из которых около 126 тысяч долларов якобы были переведены медиаканалу через посредников, которых следствие связывает с ХАМАС. В жалобе также говорится, что Gaza Now собирал криптовалюту и после нападений ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года предлагал подписчикам способы избежать перехвата средств израильскими властями.

Позиция Gaza Now и санкционный режим

Gaza Now отверг решение ЕС, заявив, что пожертвования направляются на гуманитарную и медицинскую помощь, а подтверждения их распределения доступны в канале. Медиаканал также настаивает на своей независимости и призвал Совет ЕС пересмотреть решение.

Специальный санкционный механизм ЕС в отношении лиц и структур, которые поддерживают, содействуют или делают возможными насильственные действия ХАМАС и «Палестинского исламского джихада», действует с 19 января 2024 года. Санкции предусматривают замораживание активов, запрет гражданам и компаниям ЕС предоставлять средства подсанкционным лицам и организациям, а для физических лиц — запрет на въезд или транзит через страны ЕС. После нового решения под санкциями в рамках этого режима находятся 22 человека и четыре организации.

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