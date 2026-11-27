В Брюсселе, Бельгия, Европейский союз и Индонезия подписали торговое соглашение после десяти лет переговоров. Координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии Аирлангга Хартарто заявил в интервью Euronews, что договоренность может увеличить объем торговли между сторонами на 50% в течение трех лет.

По данным Европейского совета, торговля товарами между ЕС и Индонезией в прошлом году составила 28,9 млрд евро. Хартарто отметил, что цель по росту на 50% обсуждалась с партнерами в ЕС и представителями бизнеса с обеих сторон. Он назвал экономики ЕС и Индонезии взаимодополняющими, поскольку они производят разные товары и могут удовлетворять потребности друг друга.

Переговоры с США

Отвечая на вопрос, способствовали ли завершению переговоров масштабные пошлины президента США Дональда Трампа, Хартарто заявил, что влияние оказали параллельные переговоры Джакарты с Вашингтоном по тарифам. В июле 2025 года ЕС и Индонезия достигли политической договоренности — за два дня до того, как Трамп объявил о сделке, устанавливавшей 19-процентную пошлину США на индонезийские товары.

По информации Euronews, Вашингтон также предложил новые тарифы на некоторые товары из 14 стран-партнеров, среди которых ЕС и Индонезия. Министр считает, что переговоры с США повлияли на сближение Брюсселя и Джакарты при заключении торгового соглашения.

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Сроки применения соглашения

С 1 января Индонезия покидает Генерализованную систему преференций ЕС, в рамках которой для развивающихся стран действуют сниженные пошлины. До применения нового соглашения индонезийский экспорт, пользовавшийся такими льготами, будет облагаться стандартными пошлинами ЕС.

Хартарто выразил уверенность, что соглашение удастся ввести в действие вовремя. В то же время в Европарламенте отмечали, что окончательный график еще не согласован: депутаты могут лишь одобрить или отклонить документ без внесения поправок. Еврокомиссия ожидает, что после завершения внутренних процедур с обеих сторон соглашение начнут временно применять в начале 2027 года.

Отдельно индонезийские экспортеры готовятся к правилам ЕС по борьбе с вырубкой лесов. С 30 декабря крупные и средние компании должны подтверждать, что пальмовое масло, кофе, какао, каучук и другие товары, которые они продают в ЕС, не были произведены на землях, вырубленных после 2020 года.

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