Европейский Союз и Индонезия подписали в Брюсселе, Бельгия, торговое соглашение, предусматривающее постепенную отмену пошлин для более чем 98% категорий товаров в течение 15 лет. Договоренность охватывает почти всю стоимость двусторонней торговли и объединяет рынки с совокупным населением около 730 миллионов человек, сообщает Deutsche Welle.

Критически важное сырье и инвестиции

Для ЕС соглашение является частью курса на диверсификацию торговых связей, снижение стратегической зависимости от Китая и расширение доступа к критически важному сырью. Особое значение имеет индонезийский никель, необходимый для производства батарей и электромобилей.

Соглашение также открывает возможности для европейских инвестиций в стратегические отрасли Индонезии, в частности в производство электромобилей, электроники и фармацевтики. В то же время Джакарта стремится не ограничиваться экспортом сырья, а развивать его внутреннюю переработку и сохранять большую часть добавленной стоимости в стране.

Экспортные возможности и требования ЕС

Экономист Центра стратегических и международных исследований Йосе Ризал Дамури сообщил, что, по оценке его учреждения, индонезийский экспорт в ближайшие годы может вырасти примерно на 60%. Среди потенциальных выгодополучателей — производители текстиля, одежды, обуви и мебели, а также экспортеры других товаров и промышленной продукции.

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Однако доступ к европейскому рынку сам по себе не гарантирует увеличения поставок. Индонезийским предприятиям необходимо наращивать производственные возможности и лучше использовать условия соглашения, а властям — улучшать деловой климат. Производителям также придется соответствовать европейским требованиям относительно прослеживаемости продукции, соблюдения экологических стандартов и трудовых прав.

Экологические риски

Рост торговли и инвестиций может усилить экологическую нагрузку, в частности из-за добычи и переработки никеля, производства пальмового масла и промышленных выбросов. Отдельной проблемой для мелких производителей является Регламент ЕС по предотвращению вырубки лесов: им может не хватать финансовых и технических ресурсов, а также документации для подтверждения соответствия требованиям.

Соглашение содержит отдельную главу о торговле и устойчивом развитии, которая охватывает климат, сохранение биоразнообразия, устойчивое лесопользование и трудовые права. Эксперты, которых цитирует Deutsche Welle, подчеркивают, что результат будет зависеть от выполнения этих обязательств, контроля за ними и участия общественных организаций и местных сообществ.

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