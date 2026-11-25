Европейский Союз в среду заявил, что решительно отвергает основания для предложенных Соединенными Штатами новых пошлин на европейский экспорт. В ЕС также ожидают, что Вашингтон будет соблюдать договоренность, которой стороны достигли в прошлом году, сообщает France 24.

Предложение США

По данным издания, США обнародовали предложение ввести тарифы для 14 экономик. Среди них названы ЕС и Китай. Предлагаемые пошлины касаются экспорта ЕС в Соединенные Штаты. Речь идет именно о предложении, а не об уже введенных ограничениях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расследование производства

Американское предложение появилось после расследования, которое длилось несколько месяцев и касалось заявлений об избыточном производстве. ЕС не согласился с обоснованием этих тарифов и сослался на прошлогоднюю договоренность с Вашингтоном.

Материал France 24 датирован 25 ноября 2026 года. Репортаж из Брюсселя подготовил корреспондент Дейв Китинг; продолжительность видео составляет 4 минуты 43 секунды.

Читай нас в