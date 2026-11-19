Европейский парламент и государства-члены ЕС договорились на два года отложить введение правил отчетности об интенсивности выбросов метана от ископаемого топлива, поставляемого на рынок Евросоюза. Об этом сообщает OilPrice.

Правила должны вступить в силу в 2029 году

По данным издания, регулирование должно начать действовать в 2029 году. С этого момента поставщики и покупатели будут обязаны отчитываться об интенсивности выбросов метана от ископаемого топлива, которое они поставляют на рынок ЕС.

Европарламент объяснил отсрочку перебоями в поставках энергоносителей и высокими ценами на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В заявлении парламента отметили, что импортеры предупреждали о риске нехватки объемов топлива, соответствующих новым требованиям.

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Возражения поставщиков

Соединенные Штаты и Катар ранее предупреждали, что новые правила могут осложнить импорт нефти и газа в ЕС. В совместном письме в июне министр энергетики США Крис Райт и его катарский коллега Саад аль-Кааби заявили, что не видят жизнеспособного способа выполнить требования регулирования.

Они также указали, что экспортеры и импортеры не хотят заключать контракты, которые заведомо нарушали бы законодательство ЕС. По данным OilPrice, Евросоюз формально принял это регулирование два года назад, чтобы сократить выбросы метана как внутри блока, так и в странах-поставщиках ископаемого топлива.

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