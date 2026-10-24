Европейский союз призвал правительство Израиля отозвать тендер на строительство более чем 1200 домов в рамках проекта E1 на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает Anadolu Agency, в ЕС считают, что реализация проекта подорвет перспективы урегулирования на основе двух государств.

Позиция Еврокомиссии

Представитель Европейской комиссии Ануар Эль-Ануни заявил на ежедневном брифинге, что проект E1 разделит Западный берег реки Иордан на две части и изолирует Восточный Иерусалим. По его словам, это еще больше ослабит жизнеспособность будущего палестинского государства.

Эль-Ануни отметил, что ЕС считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан, в частности в районе E1, незаконными согласно международному праву. Брюссель также призвал остановить проект E1 и расширение поселений, а также привлечь к ответственности причастных к насилию в регионе.

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Ситуация на Западном берегу

Представитель Еврокомиссии заявил, что проект реализуется на фоне усиления нестабильности на Западном берегу реки Иордан и рекордного уровня насилия со стороны поселенцев. Он также подтвердил приверженность ЕС урегулированию на основе резолюции Совета Безопасности ООН о двух государствах — Израиле и Палестине, которые должны мирно сосуществовать в пределах признанных границ.

Отдельно Эль-Ануни заявил, что ЕС осуждает все акты терроризма и насилия против гражданских лиц. Израильская армия сообщила, что в результате стрельбы в Хевроне погибли двое ее военнослужащих, еще трое получили тяжелые ранения. После инцидента армия объявила о полном закрытии Хеврона и нескольких прилегающих населенных пунктов.

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