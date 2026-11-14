ЕС призвал Израиль открыть переходы в Газу для помощи — Al Jazeera

Европейский союз призвал Израиль открыть все пограничные переходы в сектор Газа и предоставить гуманитарным организациям немедленный и беспрепятственный доступ для оказания помощи населению после разрушительных подтоплений. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление, опубликованное офисом высокой представительницы ЕС по иностранным делам и вице-президента Еврокомиссии Каи Каллас.

Доступ для гуманитарных организаций

ЕС заявил, что Израиль должен обеспечить работу ООН, ее учреждений, гуманитарных и неправительственных организаций в Газе. В блоке также подчеркнули необходимость соблюдать международное право, в частности международное гуманитарное право и международное право прав человека.

В заявлении отмечено, что гражданское население, гражданская инфраструктура, медицинский персонал и медицинские учреждения должны быть защищены. ЕС назвал глубоко тревожным недавний авиаудар по медицинскому комплексу «Нассер» на юге Газы.

Удары и последствия ливней

В четверг в результате израильского авиаудара по комплексу «Нассер» погибли по меньшей мере шесть палестинцев, среди которых был хирург, еще десятки людей получили ранения. В субботу израильский беспилотник атаковал двух палестинцев, шедших по улице в Джабалии на северной окраине города Газа, сообщил директор больницы «Шифа» Мохаммед Абу Сальмия. Обоих доставили в эту больницу.

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Американский полевой госпиталь также сообщил о нескольких раненых, не уточнив их число. Израильские военные заявили, что нанесли удар по двум боевикам ХАМАС в этом районе.

По данным ЮНИСЕФ, сильные дожди в последние дни непосредственно затронули по меньшей мере 106 тысяч человек в Газе: тысячи палаток для перемещенных палестинцев оказались под водой, а туалеты в лагерях переполнялись. Медийный офис Газы сообщил, что было разрушено более 700 километров канализационной сети.

ЕС также подтвердил поддержку двухгосударственного решения израильско-палестинского конфликта, призвал к полному выводу израильских сил из Газы, а также к устойчивому распределению гуманитарной помощи в значительных объемах и поддержке раннего восстановления.

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