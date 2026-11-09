В Брюсселе, Бельгия, Европейский Союз призвал Израиль обеспечить полный гуманитарный доступ в Сектор Газа, где сильные ливни и холодная погода ухудшают положение перемещенных лиц. Об этом во время брифинга сообщила представительница Европейской комиссии Ева Грнчиржова, передает Anadolu Agency.

Ограничения на переходах

По словам Грнчиржовой, ЕС неоднократно обращался к израильскому правительству на всех уровнях с призывом разрешить полный гуманитарный доступ на территорию. Она отметила, что не все пункты пропуска открыты для гуманитарной помощи, а ограничения усугубляют и без того критическую ситуацию.

Представительница Еврокомиссии подчеркнула, что семьи, живущие в палатках, особенно уязвимы во время подтоплений. По ее словам, холод и наводнения могут повышать риски заболеваний и распространения вредителей.

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Потребности перемещенных лиц

По словам Грнчиржовой, большинство населения Газы нуждается в жилье и непродовольственной помощи, а около 60% людей, нуждающихся в поддержке, находятся в критических условиях. С начала кризиса в октябре 2023 года ЕС выделил палестинцам почти 700 млн евро гуманитарной помощи.

На Сектор Газа повлияла система низкого давления, сопровождающаяся холодным воздухом и сильными осадками. Тысячи перемещенных палестинцев остаются в изношенных палатках без отопления и надлежащей защиты от дождя и холода. По данным палестинских органов здравоохранения, с октября 2023 года в результате войны Израиля в Газе погибли более 74 тысяч палестинцев, еще более 175 тысяч получили ранения.

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