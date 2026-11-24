Европейский Союз объявил об ограничении количества гибридных автомобилей, которые можно будет импортировать в блок из Китая. Квота составит примерно 15% сверх объема импорта предыдущего года и вступит в силу 1 декабря, сообщает Deutsche Welle.

Причины ограничений

Европейская комиссия заявила, что ограничения необходимы для защиты промышленности ЕС после резкого увеличения импорта таких автомобилей. По ее данным, расследование показало существенный рост ввоза гибридных автомобилей в Евросоюз с 2023 года.

В Еврокомиссии связали этот скачок с ростом избыточных производственных мощностей в мире, а также с усилением торговых ограничений на других крупных рынках. В частности, речь идет о ряде пошлин, введенных в США при администрации Дональда Трампа.

Какие автомобили охватывает квота

Ограничения будут распространяться на полные гибриды, подключаемые гибриды и мягкие гибриды. Договоренности о новом механизме в октябре достигли еврокомиссар по торговле Марош Шефчович и министр торговли Китая Ван Вэньтао. В Китае призвали ЕС соблюдать достигнутое, по оценке Пекина, сбалансированное соглашение.

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Хотя механизм разработали на фоне роста поставок из Китая, отдельные квоты будут действовать для всех стран, доля которых превысила 2% совокупного импорта ЕС в 2025 году. Для других импортеров будет применяться остаточный лимит.

Ситуация на европейском рынке

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, в октябре регистрация новых электромобилей в ЕС выросла на 61,4% в годовом исчислении. Гибридные автомобили составили около трети всех новых регистраций, а доля подключаемых гибридов достигла примерно 10%.

Консалтинговая компания EY сообщила, что продажи китайских производителей в ЕС выросли на 73,4%, а их доля рынка достигла рекордных 13,1%. В то же время продажи немецких автопроизводителей в ЕС в октябре сократились на 5,7%, а их доля рынка уменьшилась с 41,5% до 38,2%.

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