Европейский Союз в понедельник внес основателя и лидера неонацистской ультраправой организации The Base Ринальдо Наццаро в санкционный список в отношении лиц и групп, причастных к терроризму. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Ограничения для Наццаро

Наццаро также известен под псевдонимами Норман Спир и Роман Вулф. Решение о внесении его в перечень принял Совет ЕС.

Санкции предусматривают запрет на поездки в Европейский Союз и замораживание активов Наццаро. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять ему средства или экономические ресурсы.

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Санкционный список ЕС

Организация The Base находится под ограничительными мерами ЕС с 2024 года из-за причастности к террористическим актам, отметили в Совете ЕС.

После внесения Наццаро в перечень санкционный список ЕС по терроризму включает 14 лиц и 23 группы и организации.

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