В Анталье, Турция, Европейский союз предупредил, что нынешний проект решения климатической конференции ООН COP31 может превратить переговоры в «саммит ископаемого топлива». Об этом говорится в письме, с которым ознакомилось Politico Europe.

Позиция Евросоюза

Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра и министр климата Ирландии Дарраг О'Брайен написали письмо от имени 27 государств ЕС. В нем они заявили, что Европейский союз не может присоединиться к консенсусу по пакету, который будет означать существенный шаг назад для глобальной климатической политики.

Авторы письма указали, что нынешний проект решения COP31 не содержит упоминания об ископаемом топливе, которое они назвали главным фактором изменения климата. По их мнению, документ могут воспринять как отход от предыдущих обязательств и как такой, который непропорционально учитывает интересы дальнейшего производства и потребления ископаемого топлива.

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Спор вокруг CCUS

Проект документа призывает страны расширять применение технологий улавливания, использования и хранения углерода, известных как CCUS, для достижения определенной цели. Он также предусматривает увеличение доли электроэнергии в мировом потреблении энергии до 35% к 2035 году, включая электричество, произведенное из ископаемого топлива.

Франция, вторая по величине экономика ЕС, резко раскритиковала включение целевых показателей для CCUS. Министр экологического перехода Франции Моник Барбю заявила журналистам, что страна категорически возражает против любых числовых показателей, целей или количественных обязательств по улавливанию углерода.

Письмо датировано 19 ноября и адресовано Австралии и Турции, которые совместно председательствуют на нынешних глобальных климатических переговорах. ЕС подчеркнул, что отдает предпочтение амбициозному результату переговоров, однако не готов соглашаться на договоренность любой ценой.

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