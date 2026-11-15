ЕС соберет в Иордании инвесторов в чистую энергетику — The National

Европейский союз на следующей неделе проведет в Иордании конференцию для инвесторов, рассчитывая привлечь европейские компании к проектам в сфере возобновляемой энергетики и создания рабочих мест. Еврокомиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица заявила, что интерес к инвестициям в стране проявили 60, 70 или даже больше европейских компаний, сообщает The National.

По словам Шуицы, Брюссель считает Иорданию наиболее стабильной страной региона. ЕС стремится поддержать создание рабочих мест и развитие профессиональных навыков у молодежи, а также получить доступ к более дешевой возобновляемой энергии, чем в Европе.

Инвестиции в чистую энергетику

Еврокомиссия в прошлом месяце запустила инвестиционную платформу, обеспеченную гарантиями ЕС на 4,5 млрд евро. Она должна мобилизовать масштабные вложения в возобновляемую энергетику и чистые технологии в Средиземноморье.

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Платформа является частью инициативы T-Med, которая уже работает над энергетическими проектами в Египте и Тунисе. Среди них — солнечная электростанция мощностью 100 МВт в тунисском Сиди-Бузиде, запуск которой запланирован на вторую половину 2027 года. Шуица также упомянула завод по производству «зеленого» аммиака в египетском Айн-Сохне, продукция которого экспортируется на рынок ЕС.

Помощь Сирии

После визита в Сирию Шуица отправится в Иорданию. В Дамаске она будет сопредседательствовать на Форуме координации партнерства по Сирии вместе с министром иностранных дел Сирии Асаадом аш-Шибани. ЕС уже обязался предоставить 620 млн евро на поддержку Сирии в 2026–2027 годах.

По словам еврокомиссара, переговоры в Дамаске будут касаться привлечения инвестиций, восстановления государственных институтов и условий для возвращения сирийцев, выехавших за границу. Она отметила, что сирийским властям необходима техническая помощь, в частности для восстановления работы центрального банка.

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