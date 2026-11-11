Словацкая компания в сфере кибербезопасности ESET заявила, что в декабре 2025 года были скомпрометированы серверы румынского государственного учреждения. Вредоносное программное обеспечение отбирало электронные письма, связанные с НАТО и Европейским Союзом, и создавало их копии для последующего получения злоумышленниками.

Об атаке сообщает Defense News. ESET с высокой уверенностью связала набор инструментов Cereal с хакерской группой Turla. Исследователи отметили, что Turla обычно считают связанной с ФСБ государства-агрессора России.

Отбор писем с вложениями

Один из компонентов комплекса, CerealBox, был нацелен на сообщения, в которых фигурировали институциональные адреса НАТО и ЕС. По заданным фильтрам он отбирал письма с вложениями в форматах Word или PDF, после чего сжимал и шифровал их копии для последующего получения злоумышленниками.

По информации ESET, серверы Microsoft Exchange в Румынии были скомпрометированы 23 декабря 2025 года. Примерно за месяц до этого компания впервые обнаружила аналогичный вредоносный код на сервере государственного учреждения Казахстана.

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Скрытая работа на серверах Exchange

ESET описала Cereal как ранее не задокументированный модульный набор вредоносного ПО .NET для серверов Microsoft Exchange. Он мог получать команды, выполнять их в памяти, исследовать структуру скомпрометированной организации и собирать выбранные электронные письма.

Особенностью Cereal исследователи назвали сочетание новых методов, требующих глубокого знания внутреннего устройства Exchange, с нетипичными способами выполнения .NET-кода. Вместо обычной связи с внешним командным сервером инструменты использовали собственные серверы целевой организации в качестве инфраструктуры, что должно было помогать скрывать длительную шпионскую активность.

Компания также зафиксировала всплеск активности в Казахстане 15 января 2026 года — на следующий день после Старого Нового года, неофициального праздника, который отмечают в России и некоторых соседних странах.

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