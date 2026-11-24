Европейский суд по правам человека в Страсбурге, Франция, постановил, что государства могут при определенных условиях отказывать мигрантам во въезде на границе с Беларусью. Это возможно, если государство использует мигрантов как средство давления, а люди не относятся к категории особо уязвимых, сообщает Tagesschau.

К лицам, нуждающимся в особой защите, суд отнес, в частности, детей, больных, людей с инвалидностью, а также тех, кому угрожает опасность для жизни или тяжелое жестокое обращение.

Три дела о пушбеках

ЕСПЧ рассмотрел три дела о так называемых пушбеках на границах с Беларусью в 2021 и 2022 годах. По данным издания, Беларусь тогда целенаправленно доставляла беженцев к границе, чтобы оказывать давление на Европейский Союз.

Польша отказала во въезде группе граждан Афганистана, Латвия — иракским курдам, среди которых были семьи с детьми, а Литва — группе граждан Кубы. Заявители утверждали, что им силой препятствовали пересечь границу ЕС без рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Принцип невысылки запрещает государствам возвращать людей туда, где им угрожают нарушения прав человека. Председатель суда Маттиас Гийомар отметил, что с учетом геополитического контекста возвращение в Беларусь не являлось автоматическим нарушением прав заявителей.

Проверка уязвимости

Суд подчеркнул, что государства должны в каждом случае оценивать, является ли человек особо уязвимым. В делах граждан Афганистана и иракских курдов ЕСПЧ признал наличие такой уязвимости. Граждан Кубы особо уязвимыми не признали.

В то же время палата суда раскритиковала примерно шестимесячное содержание заявителей под стражей. Государства должны выплатить компенсации отдельным заявителям, а решения суда являются окончательными.

Читай нас в