Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных профессиональных групп во Франции не нарушала права человека. Речь идет о работниках, которых из-за отсутствия прививки могли отстранить от работы.

Как сообщает Tagesschau, в ЕСПЧ обратились французский пожарный и двое сотрудников французских больниц. Их отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации, а на время отстранения они не получали зарплату.

Вывод ЕСПЧ

Суд пришел к выводу, что требование вакцинации для определенных профессиональных групп и возможность запретить им работать не противоречили правам человека. ЕСПЧ отметил, что государства имеют широкое пространство для выбора мер борьбы с пандемией и защиты особо уязвимых групп населения.

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В Германии Федеральный конституционный суд в 2022 году также отклонил конституционную жалобу на обязательную вакцинацию для работников определенных учреждений. Тогда он признал, что законодатель имеет широкое усмотрение в выборе способов защиты уязвимых людей от COVID-19.

Особое мнение судьи

Решение ЕСПЧ не было единогласным. Швейцарский судья Андреас Цюнд опубликовал особое мнение, в котором указал на нарушение прав работников. По его убеждению, запрет работать без выплаты зарплаты был очень строгой мерой и в отдельных случаях мог лишать людей средств к существованию.

Цюнд считал, что власти могли рассмотреть более мягкие меры: специальные средства защиты, меньше контактов с уязвимыми людьми или компенсационные выплаты вместо зарплаты. Его позицию не поддержали шесть других судей.

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