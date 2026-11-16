Эстония готовит цифровые государственные услуги к работе из-за рубежа на случай оккупации ее территории иностранным противником. План должен обеспечить функционирование критически важных сервисов, если дата-центры будут уничтожены или управлять ими с территории страны станет невозможно. Об этом сообщает Politico Europe.

Облачная инфраструктура

Эстония имеет 294-километровую границу с Российской Федерацией — государством-агрессором. Страна опасается, что может стать одной из целей в случае вторжения Москвы в страну ЕС. Архитектор новой стратегии Тыно Грюнберг заявил, что государственные услуги должны работать в облаке, в том числе в случае физического уничтожения дата-центров или невозможности работать на месте.

Эстонские власти уже создают защищенные приложения на платформах Microsoft Azure, Amazon Web Services и в собственной государственной облачной инфраструктуре. По словам Грюнберга, систему переносят в цифровое посольство и другие локации в Европе. Цель состоит в том, чтобы критически важные сервисы оставались доступными при любых обстоятельствах.

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Резервные данные в Люксембурге

Эстония уже хранит резервную копию государственных данных в цифровом посольстве в Люксембурге. Она содержит, в частности, данные реестров населения и земельных реестров, а также правовые акты страны. Советник Министерства юстиции и цифровых дел Аллан Аллмере отметил, что следующая задача заключается не только в сохранении этих данных, но и в обеспечении функционирования государства на их основе во время кризиса.

Эстония ощутила необходимость усиления цифровой устойчивости после кибератак 2007 года, которые продолжались 22 дня и нарушили работу значительной части коммерческих и государственных сервисов. Эстонские власти позднее связали атаки с Россией. Аллмере также подчеркнул, что данные должны оставаться понятными и пригодными для использования на протяжении десятилетий.

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