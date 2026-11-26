Министерство социальных дел и цифровых технологий Эстонии призвало государственные учреждения, бизнес и граждан воздержаться от использования трех инструментов искусственного интеллекта из-за рисков для безопасности. В рамках новой оценки высокий уровень риска получили китайские чат-боты DeepSeek и Qwen, а также созданная в Эстонии платформа Botastico, сообщает Baltic News Network.

Риски DeepSeek и Qwen

Министр социальных дел и цифровых технологий Лийса Пакоста заявила, что использование DeepSeek уже запрещено в государственных учреждениях. Среди причин она назвала обработку данных в Китае, ограниченную информацию о безопасности и сторонних обработчиках данных, применение китайского законодательства, а также зафиксированные риски цензуры и внешнего влияния.

Чат-бот Qwen от Alibaba Cloud также получил красную оценку. По результатам проверки данные пользователей могут обрабатываться в Китае и использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта. В ежегодном отчете Службы внешней разведки Эстонии за февраль 2026 года предупреждали, что DeepSeek способствует промышленным амбициям Китая и одновременно может служить каналом китайской пропаганды.

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Оценка других сервисов

Botastico, платформа на базе ИИ для чат-ботов и автоматизации обслуживания клиентов, получила высокий уровень риска из-за отсутствия подтверждения соответствия стандартам ISO/IEC 27001 или E-ITS. У сервиса также нет политики конфиденциальности, а информация о части цепочки обработки данных является неполной.

В то же время Gemini, Copilot и Mistral Vibe получили зеленую оценку. Министерство, Эстонский центр информационных технологий и компания Cybernetica AS в общей сложности оценили 25 инструментов искусственного интеллекта. Представитель Cybernetica Дан Богданов предостерег, что зеленый статус не отменяет необходимости соблюдать осторожность, поскольку условия использования и средства защиты могут быстро меняться.

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