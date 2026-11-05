Эстонский Спасательный департамент начал тестирование технологии массового оповещения cell broadcast для общенациональной системы EE-ALARM. Некоторые пользователи смартфонов на Android в ближайшее время могут получить тестовые сообщения, сообщает ERR News.

Проверка работы на Android и iOS

В отличие от SMS технология cell broadcast требует разработки и проверки как возможности отправлять сообщения, так и возможности принимать их на устройствах с Android и iOS. В течение ближайших месяцев операторы Elisa, Tele2 и Telia будут проводить испытания совместно с Эстонским фондом государственной инфокоммуникации RIKS.

Заместитель генерального директора Эстонского Спасательного департамента Виктор Саареметс заявил, что тестирование является необходимым этапом внедрения системы. По его словам, только после успешного завершения проверок необходимое программное обеспечение включат в обновления операционных систем Google и Apple, что позволит телефонам и другим умным устройствам получать оповещения, настроенные для Эстонии.

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Запуск запланирован на 2027 год

Запуск оповещений через cell broadcast в Эстонии планируется на весну 2027 года. Эта технология должна позволять за считаные секунды отправлять сообщения большому количеству людей в опасной зоне, в том числе когда мобильные сети перегружены звонками и сообщениями.

Оповещения будут отображаться непосредственно на экране смартфона поверх других приложений и уведомлений. В зависимости от угрозы система также может активировать громкий сигнал и вибрацию, даже если устройство переведено в беззвучный режим или режим «Не беспокоить». Тестовые сообщения могут поступать на эстонском, английском или русском языках и будут содержать предупреждение об отсутствии опасности.

Система будет работать на смартфонах с поддержкой 4G и 5G, на которых установлены актуальные версии iOS или Android. Руководитель проекта RIKS Антти Турманн отметил, что в других странах на начальном этапе такие сообщения охватывали около 70% смартфонов, а в течение года показатель превышал 90%. После технических тестов в Эстонии планируют провести более масштабную проверку на ограниченной территории в следующем году.

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