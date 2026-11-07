Эстония ищет поддержку других европейских государств для перевода бурого медведя из Приложения IV Директивы ЕС о местах обитания в Приложение V, предусматривающее менее строгий режим охраны. По мнению эстонских властей, это позволило бы проще регулировать численность животных.

Об этом сообщает ERR News со ссылкой на Maaleht. Советник Министерства климата Эстонии по вопросам охоты Аймар Ракко заявил, что потенциальными союзниками могут стать Финляндия, Швеция, Латвия, Польша, Словакия, Румыния, Хорватия, Словения и другие балканские страны.

Заявки еще не подготовлены

Официальной заявки пока нет. По оценке Ракко, к инициативе потенциально могли бы присоединиться около десяти государств. В то же время он отметил, что политические и общественные аспекты осложняют принятие решений, поскольку не все страны поддерживают расширение возможностей для охоты.

Руководитель отдела биоразнообразия Министерства климата Тимо Карк сказал, что процедура будет длительной. По его словам, сначала большинство государств-членов должно предложить изменения в Бернскую конвенцию, которые должны одобрить ее стороны. После этого Еврокомиссия сможет предложить изменение приложений к директиве, что также потребует поддержки государств-членов.

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Ситуация в Эстонии

В Эстонии с апреля медведей можно отстреливать только по специальным разрешениям Совета по охране окружающей среды — в отношении проблемных животных. Осенью орган выдал разрешения на отстрел 30 таких медведей, из которых охотники убили десять, хотя Агентство окружающей среды рекомендовало разрешить отстрел до 150 животных.

Таллиннский административный суд в сентябре приостановил действие остальных разрешений до решения по обжалованию, поданному неправительственной организацией Eesti Suurkiskjad. Она утверждает, что государство не располагает достоверными данными о численности медведей. Популяция бурых медведей в Эстонии оценивается примерно в 1100 особей — вдвое больше, чем 20 лет назад.

Поддержка других стран

Словакия, где, согласно приведенным данным, обитает не менее 2500 медведей, поддерживает эстонские усилия. За десять лет в стране зафиксировали 106 нападений медведей, в результате которых погибли четыре человека. Словения, где насчитывается около тысячи медведей, поддерживает обсуждение, но еще не определила официальную позицию. В Румынии ежегодную квоту на отстрел увеличили вдвое — до 969 медведей при оцениваемой популяции от 10 419 до 12 770 животных.

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