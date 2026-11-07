Эстония сократила число площадок для АЭС до трёх — ERR News

Эстония сократила список потенциальных площадок для строительства атомной электростанции с шести до трёх. Все отобранные территории расположены в волости Виру-Нигула в уезде Ляэне-Виру, примерно в 120 километрах к востоку от Таллинна.

Как сообщает ERR News, для дальнейшего рассмотрения остались районы Мадала, Малла и Летипеа. Площадка в Люганузе, в уезде Ида-Виру, была исключена из списка по соображениям безопасности.

Оценка безопасности

Руководительница проекта Агнес Лихтса заявила, что решение прежде всего основано на выводах Министерства обороны. По её словам, анализ безопасности является стандартной процедурой: различные государственные учреждения оценивают вопросы в пределах своей компетенции. Минобороны пришло к выводу, что три локации можно рассматривать дальше, а ещё три — нет.

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Теперь для отобранных территорий проведут более детальные анализы и сравнят их между собой. Лихтса отметила, что в начале следующего года планируется представить общественности начальные варианты маршрутов для этих площадок и обсудить их на местном уровне. Она также признала задержку процесса на несколько месяцев, связав её с уточнением методологии.

Правовая база для проекта

В мае 2025 года эстонское правительство запустило процедуру государственного специального пространственного планирования и стратегической экологической оценки для АЭС мощностью до 600 МВт и необходимой инфраструктуры. В настоящее время в Эстонии нет атомных электростанций, однако уже несколько лет обсуждается возможность строительства объекта с малым модульным реактором.

Закон о ядерной энергии и безопасности правительство одобрило в марте 2026 года, а летом его принял Рийгикогу. Документ создал правовую основу для ядерной энергетики, определил Департамент защиты прав потребителей и технического надзора регулятором и предусмотрел обязательное одобрение парламентом перед строительством реактора. В октябре на работу регулятора выделили 2,2 млн евро: сначала в нём будут работать 13 специалистов, а за четыре года штат планируют увеличить примерно до 40 человек. Если станция будет построена, производство электроэнергии на ней начнётся не ранее 2035 года.

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