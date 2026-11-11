Правительство Эстонии утвердило программу финансирования префабрикованной реновации многоквартирных домов на 2027–2028 годы общим объемом €160 млн. Обычные проекты реновации не смогут претендовать на государственную поддержку в рамках этой программы, сообщает ERR News.

Префабрикованная реновация предусматривает изготовление на заводе наружных стеновых панелей, а иногда и элементов крыши. Панели могут быть оснащены утеплением, окнами, вентиляционными каналами и готовым фасадом, после чего их доставляют на объект и монтируют на здании.

Возражения отрасли и жилищных товариществ

Ассоциация технических консультантов Эстонии (TKL) заявила, что концентрация финансирования на одном методе может оставить часть квартирных товариществ без необходимой поддержки, сократить заказы для традиционных строительных компаний и ослабить конкуренцию. В ассоциации также считают, что часть средств может остаться неиспользованной.

По данным TKL, опытом в префабрикованной реновации обладают лишь несколько эстонских производителей фасадных элементов. Проведенный ассоциацией опрос показал, что интерес к программе с компенсацией 20% стоимости работ может быть низким. TKL предлагает покрывать 30% расходов на префабрикованную реновацию и предоставлять не менее 20% поддержки для обычных и поэтапных проектов.

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Эстонский союз кооперативных жилищных товариществ также призвал правительство и Министерство климата сохранить для квартирных товариществ возможность выбирать метод реновации в соответствии с типом дома, его расположением и финансовыми возможностями. Союз предлагает повысить компенсацию для префабрикованного метода до 35% и распространить 20-процентную поддержку на дома с обычной реновацией.

Позиция правительства

Министр инфраструктуры Кулдар Лейс объяснил решение необходимостью ускорить обновление жилищного фонда: в течение следующих 20 лет Эстония должна отремонтировать 14 тысяч многоквартирных домов. По его словам, значительная часть работ выполняется в контролируемых заводских условиях, а более короткий период строительства на месте снижает неудобства для жителей.

Лейс отметил, что бюджетная компенсация составит 20%, поскольку средства предоставляются из государственного бюджета и, по замыслу правительства, должны вернуться через налоговые поступления. Он также подчеркнул, что программа должна поддержать экспортный потенциал эстонских производителей и инженеров. Поддержку обычной реновации планируют продолжить в следующем периоде финансирования ЕС, хотя ставки субсидий могут быть ниже из-за высокого спроса.

Новый раунд программы также расширит круг потенциальных участников: ранее помощь могли получать только дома, введенные в эксплуатацию до 2000 года, тогда как в новой программе такого ограничения не будет.

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