Правительство Эстонии решило с 1 декабря временно закрыть все пять автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией, государством-агрессором. Решение принято из соображений национальной безопасности, сообщает Meduza.

Какие пункты пропуска закроют

Ограничение коснется переходов Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. Правительство Эстонии может пересмотреть это решение через шесть месяцев. При этом железнодорожные грузовые перевозки продолжатся при действующих ограничениях и при условии строгого таможенного контроля.

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Позиция эстонских властей

Премьер-министр Кристен Михал заявил, что враждебные действия России будут иметь последствия. По его словам, Эстония действует спокойно, взвешенно и решительно и не позволит России использовать свою открытость против нее.

Эстонские власти объявили о намерении закрыть сухопутную границу после диверсии в ночь с 13 на 14 ноября. Тогда восьмерых жителей Латвии задержали по подозрению в попытке поджога объекта оборонной компании Threod Systems. Эстонские власти обвинили российские спецслужбы в организации диверсии. Президент Эстонии Юлле Мадизе призвал правительство не руководствоваться эмоциями при принятии решения о закрытии границы.

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