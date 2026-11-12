Правительство Эстонии выделило из государственных резервов почти €4,8 млн для сохранения до конца года действующего автобусного, железнодорожного, паромного и авиасообщения. Дополнительные средства должны компенсировать рост стоимости дизельного топлива и газа, сообщает ERR News.

Топливо увеличило расходы перевозчиков

Решение приняли после обращения министра региональных дел и сельского хозяйства Хендрика Йоханнеса Терраса. В бюджете этого года на субсидии общественному транспорту предусмотрели €174,7 млн, еще около €47 млн составляют поступления от продажи билетов. Однако в министерстве заявили, что из-за более высоких цен на топливо этих средств недостаточно для поддержания нынешнего уровня сообщения до конца года.

На расходы общественного транспорта больше всего влияют цены на дизельное топливо и сжатый природный газ. После эскалации войны в Иране в марте цены на нефть существенно выросли, тогда как природный газ в третьем квартале подорожал на 32,6%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Каких сокращений удалось избежать

Цены на топливо учитываются в стоимости контрактов на уездные автобусные и паромные маршруты благодаря положениям об индексации. Расходы железнодорожного оператора Elron также растут из-за более высокой, чем прогнозировалось, стоимости электроэнергии.

По оценке министерства, без дополнительного финансирования к концу года возник бы дефицит почти €4,8 млн. Тогда пришлось бы сократить примерно на 1 млн километров объем уездного автобусного сообщения — это ориентировочно половина годового показателя уезда Йыгева. Паромное сообщение с более крупными островами потеряло бы около 3400 рейсов, что соответствует приблизительно двум месяцам перевозок, а на железнодорожной линии Вильянди отменили бы около месяца рейсов.

Читай нас в