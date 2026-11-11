Эстония отказалась от отдельной схемы гарантий для АЭС — ERR News

Эстония больше не разрабатывает отдельную схему кредитных гарантий для финансирования атомной электростанции. Вместо этого власти рассматривают сочетание различных инструментов государственной поддержки для многомиллиардного проекта, сообщает ERR News.

Гарантий недостаточно

Весной правительство планировало создать отдельную схему гарантий по кредитам для крупных инвестиций стоимостью в миллиарды евро. Она могла бы применяться для строительства морских ветровых электростанций, гидроаккумулирующей электростанции и атомной электростанции.

Однако исследование, проведенное Эркки Раасуке и Анне Суллинг, показало, что одних только государственных гарантий недостаточно, чтобы привлечь в страну такие крупные инвестиции. Заместитель генерального секретаря Министерства климата Яанус Уйга заявил, что для проектов стоимостью более 1 млрд евро, вероятно, потребуются индивидуальные решения.

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Контракты на разницу

Генеральный директор Fermi Energia Калев Каллеметс заявил, что по законодательству ЕС единственным доступным для атомной электростанции механизмом ценовой гарантии является двусторонний контракт на разницу. В такой модели устанавливается фиксированная цена: когда рыночная стоимость электроэнергии ниже, государство компенсирует производителю разницу, а когда она выше — производитель возвращает дополнительный доход государству через Elering.

По словам Каллеметса, пока рано называть возможную фиксированную цену. Он предположил, что средняя цена электроэнергии в этом году может составить около 90 евро за мегаватт-час, что примерно соответствует оценочной себестоимости производства электроэнергии малым модульным реактором в зависимости от стоимости капитала, финансирования и процентных ставок.

Уйга сообщил, что одного механизма для финансирования атомной электростанции, скорее всего, будет недостаточно. Эстония изучит различные сочетания займов, кредитных гарантий, контрактов на разницу и вложений в капитал. Он также подчеркнул, что, помимо Финляндии, практически нет примеров финансирования атомных электростанций без контракта на разницу.

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