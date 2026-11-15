Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что с 1 декабря страна закроет все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией — государством-агрессором. Решение связывают с попыткой поджога предприятия оборонной промышленности Threod Systems в Виймси, к северу от Таллинна. Об этом сообщает ERR News.

Попытка поджога Threod Systems

Утром 14 ноября восемь граждан Латвии были задержаны после попытки проникнуть на территорию Threod Systems. По данным эстонской Полиции безопасности KAPO, группа намеревалась устроить взрыв и поджечь здание. Компания, в частности, производит дальнобойные разведывательные и ударные беспилотники.

KAPO заявила, что нападение было совершено по приказу российской военной разведки ГРУ. Это была вторая попытка поджога предприятия оборонной промышленности с августа, когда целью стала таллиннская компания Milrem Robotics.

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Закрытие пунктов пропуска

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил, что поручил министру внутренних дел Игорю Таро и Государственной канцелярии подготовить необходимые шаги для закрытия восточной границы. По его словам, это должно снизить риски для жителей страны и продемонстрировать неприемлемость атак на эстонскую оборонную промышленность.

Таро должен предложить правительству закрыть для пешеходов и транспорта все три автомобильных пункта пропуска — в Нарве, Лухамаа и Койдула. В настоящее время они работают 12 часов в сутки, с 7:00 до 19:00. Правительство также должно определить, будет ли это решение временным или бессрочным.

Жители Эстонии и водители грузовиков, находящиеся в России, будут иметь две недели для возвращения домой. После этого, по словам Таро, путь обратно может стать долгим и сложным.

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