В Эстонии с мая 2028 года планируют ввести должность координатора по уходу для людей, нуждающихся в значительной медицинской и социальной поддержке. Координаторы должны помогать им получать необходимые услуги на дому, чтобы сократить число повторных обращений в отделения неотложной помощи и госпитализаций, сообщает ERR News.

Пилотный проект в уезде Ида-Вирумаа

Сейчас десять координаторов работают в двух больницах и трех центрах семейной медицины уезда Ида-Вирумаа. Их работу и программное обеспечение для доступа к данным пациентов до 2027 года финансирует Фонд справедливого перехода Европейского союза. Пилотные проекты также реализуются в пяти уездах страны.

Председатель правления Центральной больницы Ида-Вирумаа Тармо Тохвер заявил, что часть людей вскоре после завершения лечения вновь попадает в отделение неотложной помощи. По его словам, задача координатора — найти для пациента нужные услуги, чтобы он не возвращался в больницу как экстренный пациент.

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Индивидуальный план помощи

Координаторы будут составлять для каждого человека индивидуальный план лечения или социальной поддержки. Заместитель генерального секретаря Министерства социальных дел по вопросам здравоохранения Анника Лай отметила, что такой план будет включать не только действия самого человека по поддержанию и улучшению здоровья, но и участие членов его семьи. В то же время люди будут иметь право отказаться от помощи координатора.

Депутат Рийгикогу от Eesti 200, вирусолог Ирья Лутсар, считает объединение медицинских и социальных услуг реалистичным, однако поставила под сомнение первоначальные сроки реформы из-за незавершенных аналитических исследований. Она также сказала, что в разных уездах обязанности координатора понимают по-разному. Министерство подтвердило, что реформа идет по графику.

В качестве примера эффективности подхода Лай привела клиническое исследование проекта PAIK в больнице Вильянди, где координаторов назначают пациентам с высоким риском. По ее словам, расходы на экстренные госпитализации в рамках проекта снизились на 32%.

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