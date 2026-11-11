В Эстонии политики разделились во мнениях относительно возможного снижения налога на добавленную стоимость на основные продукты питания, хотя в Латвии такой шаг сопровождался снижением цен и ростом продаж. Об этом сообщает ERR News.

Результаты латвийского эксперимента

С 1 июля Латвия применяет пониженную ставку НДС в 12% к хлебу и хлебобулочным изделиям, молоку, яйцам и свежему куриному мясу. Пилотный проект продлится до 30 июня 2027 года.

Теоретически снижение налога должно было уменьшить розничные цены на 7,44%. Латвийский совет по конкуренции установил, что к сентябрю цены в этих четырех категориях сократились в среднем на 8,32%. Генеральный директор Rimi Latvija Валдис Турлайс заявил, что в октябре объемы продаж соответствующих товаров были на 12–20% выше, чем годом ранее. По его словам, некоторые поставщики испытывали трудности с удовлетворением возросшего спроса.

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Позиции эстонских партий

Политик Партии реформ Айвар Сыэрд выступил против введения аналогичного снижения в Эстонии. Он сослался на оценку Международного валютного фонда, согласно которой снижение НДС на продукты является принципиально ошибочным подходом. Сыэрд заявил, что снижение ставки для основных продуктов до 13% обошлось бы государственному бюджету в сумму от 100 млн до 120 млн евро ежегодно, а более состоятельные домохозяйства получили бы большую выгоду в абсолютном выражении.

Лидер партии Parempoolsed Лавли Перлинг также не поддержала отдельную пониженную ставку для продуктов, предложив вместо этого общее сокращение НДС для всех покупок. В то же время лидер Isamaa Урмас Рейнсалу пообещал снизить НДС на основные продукты питания с 1 июля 2027 года, если его партия получит мандат на следующих выборах. Эту идею также поддержали представители EKRE, Социал-демократической партии и Центристской партии.

В Эстонии почти универсальная ставка НДС составляет 24%. Исключения действуют для размещения в отелях — 13%, а также для книг и лекарств — 9%.

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