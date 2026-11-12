Авиакомпания Etihad Airways продлила отмену всех пассажирских и грузовых рейсов между Абу-Даби и Эр-Риядом и Даммамом в Саудовской Аравии до 19 ноября. В то же время перевозчик возобновил сообщение между Абу-Даби и Джиддой, выполняя до четырех рейсов в день.

Как сообщает The National, международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде частично возобновил работу после приостановки операций в октябре из-за атак на аэропорт. Он обслуживает часть внутренних и международных рейсов, однако перебои сохраняются, а несколько авиакомпаний еще не вернулись к полному расписанию.

Рейсы Emirates и flydubai

Emirates отменила рейсы между Дубаем и Эр-Риядом, а также между Дубаем и Даммамом как минимум до 13 ноября. Авиакомпания возобновила два ежедневных рейса в Джидду, тогда как полеты в Медину продолжаются в обычном режиме.

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flydubai приостановила рейсы между Дубаем и Эр-Риядом, а также между Дубаем и Абхой, без подтвержденной даты возобновления. Рейсы в Даммам отменены как минимум до 13 ноября.

Ограничения Air Arabia

Air Arabia также отменила полеты в Эр-Рияд и Абху как минимум до 13 ноября. В то же время рейсы перевозчика в Даммам и Таиф выполняются по расписанию. Etihad Airways заявила, что ситуация остается изменчивой и возможны дальнейшие изменения. Пассажирам, путешествующим между ОАЭ и Саудовской Аравией, рекомендуют проверять статус рейса непосредственно у авиакомпании перед поездкой в аэропорт.

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