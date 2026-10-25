Авиакомпания Etihad Airways продлила отмену рейсов между Абу-Даби и городами Саудовской Аравии — Эр-Риядом, Даммамом и Джиддой — до 5 ноября. Ограничения касаются всех рейсов в Эр-Рияд и Даммам и обратно, а также четырех рейсов в Джидду: EY601, EY602, EY603 и EY604.

Как сообщает The National, отмены и сокращения рейсов в Саудовскую Аравию продолжаются на фоне региональной напряженности и атак йеменских хуситов. Международное сообщение остается нарушенным, хотя международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде частично возобновил работу.

Работа аэропорта Эр-Рияда

С 25 октября аэропорт в Эр-Рияде обслуживает рейсы через терминалы 1 и 2. Терминал 1 предназначен для внутренних рейсов, а терминал 2 — для международных. В то же время ряд перевозчиков продлил или ввел ограничения на маршрутах в саудовские города.

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Emirates планирует возобновить рейсы между Дубаем и Джиддой 30 октября. Рейсы в Эр-Рияд и Даммам должны возобновиться 8 ноября, тогда как рейсы Emirates в Медину продолжают выполняться. Flydubai отменила рейсы в Эр-Рияд, Даммам и Абху включительно до 29 октября, а с 30 октября планирует возобновить сообщение по этим направлениям.

Другие авиакомпании

Oman Air приостановила все рейсы в Эр-Рияд до 31 октября. До этой же даты SalamAir отменила рейсы в Эр-Рияд и Даммам. KLM продлила отмену рейсов в Эр-Рияд и Даммам до 31 октября, Lufthansa — в Эр-Рияд до 18 ноября, а рейсы группы Lufthansa в Даммам не будут выполняться до 30 ноября.

British Airways планирует вернуться к ограниченному ежедневному сообщению с Эр-Риядом 3 ноября. Philippine Airlines приостановила рейсы PR654 и PR655 в Эр-Рияд до 29 ноября, Scoot — рейсы между Сингапуром и Джиддой до 2 декабря. Cathay Pacific продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 31 января 2027 года.

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