16 ноября во Франкфурте, Германия, Европейский центральный банк заявил, что сбои у внешних поставщиков чаще вызывали технологические проблемы у банков еврозоны, чем попытки мошенничества. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Доля инцидентов из-за подрядчиков

ЕЦБ отметил, что с начала 2025 года по сентябрь 2026 года злонамеренные действия составляли относительно небольшую долю значительных киберинцидентов в банках еврозоны. Большинство таких инцидентов имели незначительное влияние.

Вместо этого около одной пятой киберинцидентов происходило у сторонних поставщиков, услугами которых банки пользуются прежде всего в сфере ИТ. Эти выводы ЕЦБ привел в разделе своего Обзора финансовой стабильности.

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Зависимость от крупных поставщиков

По оценке регулятора, передача функций крупным поставщикам может укреплять устойчивость банков. Такие компании часто имеют привилегированный доступ к передовым моделям искусственного интеллекта с высокими кибервозможностями и экспертизу для их использования.

В то же время ЕЦБ предупредил о проблемных зависимостях, поскольку крупные поставщики обычно базируются за пределами Европейского союза. Регулятор также заявил о необходимости скоординированной работы банков, технологических компаний и органов власти для усиления защиты от атак с использованием ИИ. Среди рекомендаций — советовать клиентам держать достаточный запас наличных на случай перебоев в работе банка.

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