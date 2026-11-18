Европейский центральный банк 18 ноября предупредил, что рост государственного долга и активное привлечение займов для развития инфраструктуры искусственного интеллекта делают финансовые рынки еврозоны более уязвимыми к внезапным потерям. Об этом говорится в ноябрьском Обзоре финансовой стабильности ЕЦБ, сообщает Anadolu Agency.

Вице-президент ЕЦБ Борис Вуйчич заявил, что риски для финансовой стабильности еврозоны остаются высокими из-за длительной геоэкономической неопределенности и все большей подверженности рискам, связанным с ИИ. По оценке центробанка, энтузиазм в отношении технологии способствовал росту мировых фондовых рынков, однако цены акций уже отражают ожидания исключительно высокого роста прибыли.

Кредиты для инфраструктуры ИИ

ЕЦБ отметил, что конкуренция со стороны более дешевых моделей ИИ или трудности с привлечением финансирования для строительства дата-центров могут поставить такие ожидания под сомнение. Если оценка доходности инвестиций в ИИ ухудшится, последствия могут затронуть не только владельцев акций, но и держателей облигаций технологических компаний.

По состоянию на июнь банки еврозоны взяли на себя обязательства предоставить 24,3 млрд евро финансирования 165 крупным компаниям в цепочке поставок ИИ и их дочерним структурам. Из этой суммы заемщики еще не использовали 11 млрд евро.

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Государственный долг и устойчивость банков

Многие правительства стран еврозоны сейчас сталкиваются с самыми высокими затратами на заимствования со времени долгового кризиса 2012 года. Во Франции инвесторы требовали более высокую премию за владение государственными облигациями из-за специфических для страны опасений, хотя торги оставались упорядоченными, отметил ЕЦБ.

Регулятор также обратил внимание на более активное участие хедж-фондов, которые используют заемные средства для операций с государственными облигациями. Резкое падение цен может усилить снижение котировок и повысить доходности именно тогда, когда правительствам необходимо рефинансировать долг.

В то же время ЕЦБ указал, что банки еврозоны имеют запас прочности: их рентабельность собственного капитала достигла самого высокого уровня за десятилетие, а показатели капитала и ликвидности существенно превышают регуляторные требования. Большую уязвимость центробанк видит среди отдельных небанковских кредиторов и инвестиционных фондов.

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