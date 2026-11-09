Европейский центральный банк призвал повышать осведомленность населения о Единой зоне платежей в евро SEPA, поскольку домохозяйства в Юго-Восточной Европе продолжают пользоваться дорогостоящими сервисами денежных переводов. Как сообщает Cyprus Mail, SEPA объединяет 41 европейскую страну и позволяет осуществлять переводы в евро между участниками так же просто и недорого, как внутренние платежи.

Комиссии за переводы

Анализ ЕЦБ основан на исследовании OeNB Euro Survey в шести странах Юго-Восточной Европы. Он показал значение денежных переводов мигрантов для семей, а также ограниченную осведомленность потребителей о европейской платежной интеграции.

В Болгарию ежегодно поступает почти 3 млрд евро денежных переводов, а в Албанию — более 2,5 млрд евро, или около 8,4% ее валового внутреннего продукта. В то же время примерно треть получателей таких средств в шести исследованных странах получает их наличными через родственников или друзей, а еще треть пользуется физическими пунктами операторов денежных переводов.

Переводы наличных могут предусматривать комиссию от 6% до 12%, а цифровые переводы через небанковских поставщиков — от 1,5% до 4,5%. По оценке ЕЦБ, комиссия в 5% от годовых поступлений переводов составила бы примерно 140 млн евро для Болгарии и 130 млн евро для Албании.

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Низкая осведомленность о SEPA

Менее 40% опрошенных потребителей слышали о SEPA независимо от того, как давно их страны входят в географический охват системы. Осведомленность была выше среди людей с более высокими доходами, высшим образованием и лучшей финансовой грамотностью. Респонденты с высшим образованием примерно на 17 процентных пунктов чаще знали о SEPA, чем люди только с начальным образованием.

Болгария и Румыния включены в географический охват SEPA более 15 лет, Албания и Северная Македония — с 2024 года, а Сербия — с 2025 года. ЕЦБ подчеркнул, что включение страны в географическую зону SEPA не означает автоматического немедленного запуска полностью операционной платежной системы.

Цифровые платежи на Кипре

На Кипре число безналичных платежных операций во второй половине 2025 года выросло на 8% в годовом выражении — до 174 млн, а их совокупная стоимость увеличилась на 9% — до 148 млрд евро. По данным Центрального банка Кипра, карточные платежи составляли 75% всех безналичных операций — это самая высокая доля в еврозоне при среднем показателе 57%.

Доля мгновенных платежей среди всех кредитовых переводов SEPA на Кипре выросла с менее чем 1% до почти 32% по количеству операций. Банки в ЕС обязаны осуществлять мгновенные платежи круглосуточно с 9 октября 2025 года, а средства должны поступать получателю в течение десяти секунд.

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