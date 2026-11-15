Космический телескоп Европейского космического агентства Euclid обнаружил 31 квазар из ранней Вселенной, в том числе два объекта, ставшие самыми древними из известных. Как сообщает ScienceDaily, эти квазары светили с яркостью, эквивалентной свету триллиона Солнц, когда возраст Вселенной составлял примерно 670 миллионов лет — около 5% её нынешнего возраста.

Два рекордных объекта

Самый древний из вновь обнаруженных квазаров, EUCL J172902.75+641018.1, имеет красное смещение 7,77. У объекта EUCL J125308.55+705432.3 этот показатель составляет 7,69. Оба находятся на расстоянии немногим более 13 миллиардов световых лет от Земли и уже светили в первые 670 миллионов лет космической истории.

Красное смещение показывает, насколько свет объекта растянулся из-за расширения Вселенной, и помогает определить, как далеко в прошлое уходит этот свет. Из 31 нового квазара 12 имеют красное смещение не менее 7, что соответствует первым 770 миллионам лет существования Вселенной. Предыдущий рекорд принадлежал квазару, открытому в 2021 году, с красным смещением 7,64.

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Поиск ранних чёрных дыр

Квазары — это чрезвычайно яркие ядра галактик. Они возникают, когда большие объёмы газа и другого вещества по спирали движутся к сверхмассивной чёрной дыре в центре галактики, высвобождая значительное количество энергии. В этот период ядро может светить в сотни или тысячи раз ярче остальной части галактики.

До сих пор астрономы преимущественно находили лишь самые яркие квазары ранней Вселенной, поскольку более слабые объекты труднее отличить от близлежащих звёзд и обнаружить. Euclid сочетает обзор больших участков неба со способностью фиксировать слабое инфракрасное излучение, что позволило выявить и менее яркие примеры.

Все 31 квазар были идентифицированы по данным обзора Euclid Wide Survey, который в перспективе должен охватить более трети неба. Второй по древности из обнаруженных квазаров, EUCL J125308.55+705432.3, уже исследовали более подробно: он находится в галактике с большим количеством газа и пыли, где интенсивно формируются новые звёзды. Такие наблюдения могут помочь выяснить, как первые массивные галактики эволюционировали вместе со сверхмассивными чёрными дырами в своих центрах.

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