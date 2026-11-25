Eurostar отменил несколько рейсов между Лондоном и Парижем в среду, 25 ноября, из-за необъявленной забастовки работников. Оператор призвал пассажиров отложить поездки и по возможности изменить дату путешествия.

Какие рейсы отменили

В расписании Eurostar как отменённые были отмечены рейсы со станции Лондон-Сент-Панкрас до парижского Северного вокзала, запланированные на 07:01, 08:01 и 12:31. Компания предупредила, что значительные перебои могут затронуть и другие маршруты её сети.

Как сообщает The Independent, в Eurostar заявили, что узнали о забастовке ночью. Представитель оператора отметил, что другие маршруты непосредственно не затронуты, однако возможно косвенное влияние на их работу.

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Варианты для пассажиров

Пассажирам, которые должны были ехать между Парижем и Лондоном в этот день, компания направляет прямые обновления. Им предлагают перебронировать билеты на другую дату или получить полный возврат средств.

Eurostar попросил клиентов не приезжать на станцию, если их рейс отменён, поскольку они не смогут отправиться в путешествие. Компания сообщила, что оказывает поддержку пассажирам на станциях и через контактный центр, а переговоры с профсоюзом продолжаются.

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