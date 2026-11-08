В Испании Ева Пайор забила гол в своем 100-м матче за женскую команду «Барселоны», которая победила Madrid CFF со счетом 5:1 в 10-м туре Liga F. Польская футболистка вышла в стартовом составе каталонского клуба и отличилась до перерыва, сообщает Interia Sport.

Гол в компенсированное время первого тайма

На 39-й минуте счет открыла Эсме Брюгтс. Пайор удвоила преимущество «Барселоны» в компенсированное время первого тайма: она получила в штрафной передачу от Керолин и в одно касание пробила под перекладину.

К перерыву «Барселона» владела мячом 83% времени. Во втором тайме каталонская команда забила еще трижды — отличились Карла Жулия, Патрисия Гихарро и Клаудия Пина. Единственный гол Madrid CFF забила Инес Конан.

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Лидерство в чемпионате

После 10 туров «Барселона» возглавляет таблицу Liga F, опережая мадридский «Реал» на четыре очка. Отрыв от Madrid CFF составляет 10 очков.

В текущем сезоне у Пайор три гола и восемь результативных передач в Liga F. Перед матчем с Madrid CFF она не забивала в трех предыдущих турах чемпионата.

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