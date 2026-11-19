В Брюсселе, Бельгия, депутаты Европарламента из разных политических групп заявили о давлении со стороны китайских чиновников из-за поездок на Тайвань и общения с его представителями. Как сообщает Politico, восемь евродепутатов рассказали о случаях, которые они расценивают как запугивание: неожиданном визите китайского дипломата в офис депутата, письмах с призывами прекратить контакты с Тайванем и задержании на китайской границе.

Письма и предупреждения

Заместитель председателя группы «Патриоты» Антониу Тангера Корреа сообщил, что перед его поездкой на Тайвань в июне 2025 года китайский дипломат без предупреждения пришел в его офис. По словам депутата, дипломат заявил, что не может гарантировать его безопасность и не знает, что может произойти в случае поездки.

Евродепутаты, посетившие форум в Тайбэе в октябре, также получили письма от Миссии Китая при ЕС. В письмах их призывали воздерживаться от любых официальных контактов с властями Тайваня. Чешский депутат Ондржей Крутилик заявил, что Китай не имеет права давить на избранных представителей или вмешиваться в их парламентскую деятельность. Польский депутат Михал Кобоско назвал такое письмо странным и заявил, что прямое давление неприемлемо.

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Задержание в Пекине

Чешская евродепутат Маркета Грегорова заявила, что 26 сентября ее остановили пограничники после прибытия в Пекин вместе с делегацией комитета Европарламента по торговле. По ее словам, у нее забрали паспорт, запретили пользоваться телефоном и удерживали около полутора часов в окружении полицейских. Грегорова отметила, что не знает, был ли это административный сбой или преднамеренное запугивание.

Она планирует потребовать объяснений от Всекитайского собрания народных представителей и обратиться к председательнице Европарламента Роберте Метсоле с просьбой ограничить доступ китайских представителей в парламент, если объяснений не будет. Представитель Метсолы Юри Лаас заявил, что председательница поддерживает контакт с депутатами и передала их вопросы и опасения китайским властям, чтобы избежать новых инцидентов.

Отношения Европарламента и Китая

В 2021 году Пекин ввел санкции против пяти евродепутатов после санкций ЕС, связанных с сообщениями о нарушениях прав уйгуров в Китае. В ответ Европарламент приостановил ратификацию инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем и дипломатические контакты. По данным Politico, в апреле 2025 года Пекин и Европарламент отменили санкционные ограничения, а в июне в Страсбурге запланирована 44-я межпарламентская встреча ЕС и Китая.

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