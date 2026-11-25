Во Франции еврокомиссар по бюджету Пётр Серафин предупредил, что сокращение следующего семилетнего бюджета ЕС на 44 млрд евро может ухудшить положение правительств государств-членов. Выступая 25 ноября в Европейском парламенте в Страсбурге, он заявил, что странам всё равно придётся финансировать инвестиции в конкурентоспособность и безопасность из национальных бюджетов.

Предупреждение еврокомиссара

По данным Politico Europe, Серафин подчеркнул, что уменьшение бюджета Европейского союза не обязательно обеспечит экономию для государств-членов. По его оценке, расходы на соответствующие инвестиции всё равно лягут на их национальные бюджеты.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта представил сокращение на 44 млрд евро в прошлую субботу. Лидеры ЕС должны обсудить бюджетные вопросы на саммите в Брюсселе в четверг и пятницу.

Позиция Германии

Кошта стремится продвинуть переговоры перед следующим саммитом по многолетней финансовой рамке, который начнётся 17 декабря. В то же время правительства ЕС расходятся в оценках общего размера бюджета, а Германия возглавляет усилия по дополнительному сокращению предложения Еврокомиссии на десятки миллиардов евро.

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Во внутренней записке, с которой ознакомилось Politico, правительство Германии заявило о необходимости дальнейших существенных сокращений, чтобы снизить рост расходов по сравнению с действующей многолетней финансовой рамкой до приемлемого уровня. Берлин также призвал восстановить скидки на взносы в бюджет для более состоятельных стран и сообщил, что рассмотрит предложение об общеевропейском налоге для цифровых гигантов.

Оценка размера бюджета

Серафин отверг утверждения об увеличении бюджета ЕС. Он отметил, что предложение меньше действующего семилетнего бюджета, вступившего в силу в 2021 году, если оценивать его как долю валового национального дохода и учитывать инфляцию.

По оценке Еврокомиссии, с учётом последних прогнозов инфляции предложение составляет 1,06% валового национального дохода ЕС. Без учёта выплат по постпандемическому долгу блока этот показатель составляет 0,97%.

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