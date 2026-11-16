В понедельник, 16 ноября, Европейская комиссия частично одобрила пятый запрос Румынии на выплату €2,67 млрд в рамках Механизма восстановления и устойчивости (RRF). Об этом сообщило Romania Insider со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии. Общая сумма, которую Румыния заявила в этом запросе, составляла €2,84 млрд.

Невыполненные этапы

В заголовке публикации Romania Insider отмечено, что шесть этапов в рамках запроса не были выполнены. Еврокомиссия частично одобрила именно пятый запрос Румынии на выплату по программе Механизма восстановления и устойчивости.

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Направления финансирования

По данным Еврокомиссии, средства, указанные в запросе, направлялись на управление водными ресурсами, обращение с отходами и управление лесами. Финансирование также охватывало декарбонизацию транспорта и энергетики, налоговое администрирование, развитие навыков в сфере здравоохранения и социальный сектор. Еврокомиссия назвала эти направления среди сфер, которые охватывал запрос Румынии.

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