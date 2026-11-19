Европейская комиссия готовит изменения правил формирования аварийных запасов нефти и нефтепродуктов в странах ЕС. Предложение должно приблизить структуру резервов к фактическому потреблению топлива и возможностям переработки нефти в каждом государстве-члене, сообщает OilPrice со ссылкой на проект документа, с которым ознакомился Bloomberg.

Действующие требования к резервам

Согласно нынешним правилам страны Европейского союза должны поддерживать запасы, эквивалентные как минимум 90 дням чистого импорта или 61 дню внутреннего потребления — в зависимости от того, какой показатель выше. Часть таких резервов уже должна состоять из нефтепродуктов, однако правила не требуют хранить их в пропорциях, соответствующих внутреннему спросу.

Эта разница стала более важной на фоне сокращения европейских мощностей по переработке нефти. Согласно осеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии, ЕС производит больше бензина, чем потребляет, но испытывает структурный дефицит дизельного топлива и особенно авиационного топлива. Запасы сырой нефти не могут быстро компенсировать нехватку импортируемого дизельного или авиационного топлива.

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Запасы и возможный доступ военных

По данным Евростата, в июле аварийные резервы ЕС составляли 103,5 млн тонн. Из них 43,7 млн тонн приходились на сырую нефть, а 36,5 млн тонн — на газойль и дизельное топливо. В том месяце 13 государств-членов имели запасы ниже минимально необходимого уровня.

В период с марта по сентябрь война с Ираном, по оценкам ЕС, добавила около 40 млрд евро к расходам блока на импорт дизельного топлива. Импорт авиационного топлива обошелся дополнительно в сумму от 16 млрд до 19 млрд евро. Международное энергетическое агентство на прошлой неделе заявило, что его члены высвободят до февраля еще 71 млн баррелей запасов, включая около 15 млн баррелей дизельного топлива — преимущественно из Франции и Германии.

Проект также предусматривает возможность временного доступа военных к аварийным резервам топлива при исключительных обстоятельствах. Документ еще могут изменить до запланированного на начало декабря одобрения Еврокомиссией.

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