Во французском Страсбурге Европейская комиссия не объявила новых конкретных мер в ответ на давление администрации президента США Дональда Трампа, которая добивается от европейских стран повышения цен на новые лекарства. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен заявила во время пленарного заседания Европарламента, что для оценки последствий американской политики для Европы пока существует «слишком много неопределенностей», сообщает Politico Europe.

Давление Вашингтона

Администрация Трампа настаивает, чтобы европейские государства больше платили за новые лекарства. В Вашингтоне аргументируют это тем, что граждане США непропорционально финансируют фармацевтические инновации через более высокие цены на медикаменты.

Вирккунен напомнила о трансатлантическом торговом соглашении, заключенном в прошлом году, которое установило предельный тариф в 15% для большинства европейского экспорта в США, в том числе брендированных лекарств. В то же время Германия может столкнуться с дополнительными тарифами: в июне Вашингтон начал расследование по разделу 301 в связи с заявлениями о возможной систематической недостаточной оплате инновационных фармацевтических препаратов в стране.

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Призывы к совместному ответу

Депутат Европарламента от Европейской народной партии Томислав Сокол заявил, что ЕС необходим скоординированный ответ, поскольку двусторонние договоренности с Вашингтоном ослабят позицию блока. Франция и Ирландия ранее предложили Еврокомиссии создать рабочую группу из представителей национальных торговых и медицинских ведомств для оценки требований США и поиска общей реакции.

Некоторые депутаты Европарламента также поддержали идею рассмотреть применение Инструмента ЕС против экономического принуждения. Вирккунен не прокомментировала эту возможность. Она отметила, что Еврокомиссия уважает национальные полномочия в вопросах ценообразования, но может оказать поддержку при необходимости, не уточнив ее формат. По данным Politico Europe, политика США по привязке американских цен на лекарства к ценам в других странах уже побудила фармацевтические компании откладывать запуск препаратов в Европе. Вопрос ожидают вновь обсудить на встрече министров здравоохранения ЕС 8 декабря.

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