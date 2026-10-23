23 октября Европейская комиссия объявила о выделении Йемену дополнительных €22,5 млн гуманитарной помощи на фоне возобновления боевых действий и роста потребностей населения. Как сообщает Anadolu Agency, новое финансирование дополняет €87,5 млн, уже выделенные Европейским союзом в 2026 году. Общий объем помощи на 2026 год составит €110 млн.

Помощь для перемещенных людей

По данным Еврокомиссии, в последние недели из-за эскалации боевых действий почти 230 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Военная эскалация также увеличила число жертв среди гражданского населения, осложнила работу критически важных служб и предоставление гуманитарной помощи.

Дополнительные средства должны помочь гуманитарным партнерам реагировать на растущие потребности, укрепить операционные возможности и заблаговременно разместить критически необходимые запасы. Приоритетными группами определены перемещенные семьи, женщины, дети, люди с инвалидностью и маргинализированные сообщества.

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Масштабы гуманитарного кризиса

Еврокомиссар по вопросам готовности и кризисного управления Хаджа Лабиб заявила, что гуманитарный кризис в Йемене в значительной степени остается вне внимания. Она призвала все стороны прекратить атаки, которые приводят к гибели гражданских лиц и разрушению больниц, жилья и критически важных служб, а также соблюдать международное гуманитарное право.

По оценке ЕС, около 22,3 млн жителей Йемена нуждаются в гуманитарной помощи и защите. Примерно 5,2 млн человек являются внутренне перемещенными лицами, а более 2,2 млн детей младше пяти лет страдают от острого недоедания.

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